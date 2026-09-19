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Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550

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Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550 - фото 1
Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550 - фото 2
Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
5500, 5550
Цвет
голубой
  • Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550 - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550 - фото 2
  • Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489143
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
5500, 5550
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, г.
848

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550

Совместимый лазерный картридж Cactus предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
5500, 5550
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-C9731AR голубой (13000стр.) для HP CLJ 5500/5550 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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