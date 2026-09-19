Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл, резина
Пол
мальчик
Минимальный возраст
5
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 210 руб.
7 004
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487475
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
машинка, пульт управления, аккумулятор, зарядное устройство, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
1.63
Описание товара Экскаватор 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке E511-003
Радиоуправляемый экскаватор Double Eagle E511-003 — это копия настоящего экскаватора, отличный пример современной и функциональной строительной техники для детей. Модель подходит для работы на небольшой домашней стройке и на улице, так как основа передвижения Double Eagle E511-003 — это гусеницы. Радиоуправляемый экскаватор Double Eagle прекрасно передвигается не только по ровным поверхностям, но и например, по песку. Сам экскаватор выполнен в классическом для стройки жёлтом цвете. Корпус игрушки отличается высокой ударопрочностью. Важной особенностью этой игрушки является конструкция ковша. Принцип движения полностью повторяет настоящую технику. Ковш двигается вперёд и назад, перемещается вверх/вниз, может зачерпывать. Такая игрушка непременно станет центром любой игрушечной строительной площадки. Экскаватор Double Eagle E511-003 выполнен в масштабе 1:20. Управляется модель экскаватора с пульта, на котором есть отдельные контроллеры движения самого экскаватора и отдельно ковша.
машинка, пульт управления, аккумулятор, зарядное устройство, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый экскаватор Double Eagle E511-003 — это копия настоящего экскаватора, отличный пример современной и функциональной строительной техники для детей. Модель подходит для работы на небольшой домашней стройке и на улице, так как основа передвижения Double Eagle E511-003 — это гусеницы. Радиоуправляемый экскаватор Double Eagle прекрасно передвигается не только по ровным поверхностям, но и например, по песку. Сам экскаватор выполнен в классическом для стройки жёлтом цвете. Корпус игрушки отличается высокой ударопрочностью. Важной особенностью этой игрушки является конструкция ковша. Принцип движения полностью повторяет настоящую технику. Ковш двигается вперёд и назад, перемещается вверх/вниз, может зачерпывать. Такая игрушка непременно станет центром любой игрушечной строительной площадки. Экскаватор Double Eagle E511-003 выполнен в масштабе 1:20. Управляется модель экскаватора с пульта, на котором есть отдельные контроллеры движения самого экскаватора и отдельно ковша.
Экскаватор 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке E511-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Экскаватор 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке E511-003