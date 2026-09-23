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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)

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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 2
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 3
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 4
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 4
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
280 руб.  480 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486270
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)
280 руб. -42%
480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)

Патч-корд Cablexpert длиной 7,5 метров — универсальное решение для подключения сетевых устройств на расстоянии. Одинаковые разъёмы RJ45 на обоих концах обеспечивают простую интеграцию в существующую инфраструктуру. Серый цвет органично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не привлекая лишнего внимания. Категория витой пары Cat5e подходит для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с, а омеднённые алюминиевые контакты гарантируют стабильный сигнал при ежедневном использовании. Идеально для построения или расширения локальной сети, когда важны качество и удобство подключения.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert длиной 7,5 метров — универсальное решение для подключения сетевых устройств на расстоянии. Одинаковые разъёмы RJ45 на обоих концах обеспечивают простую интеграцию в существующую инфраструктуру. Серый цвет органично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не привлекая лишнего внимания. Категория витой пары Cat5e подходит для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с, а омеднённые алюминиевые контакты гарантируют стабильный сигнал при ежедневном использовании. Идеально для построения или расширения локальной сети, когда важны качество и удобство подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - по цене 280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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