Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%280 руб. 480 руб.
В наличии
Код товара: 486270
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
280 руб. -42%
480 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
150
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)
Патч-корд Cablexpert длиной 7,5 метров — универсальное решение для подключения сетевых устройств на расстоянии. Одинаковые разъёмы RJ45 на обоих концах обеспечивают простую интеграцию в существующую инфраструктуру. Серый цвет органично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не привлекая лишнего внимания. Категория витой пары Cat5e подходит для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с, а омеднённые алюминиевые контакты гарантируют стабильный сигнал при ежедневном использовании. Идеально для построения или расширения локальной сети, когда важны качество и удобство подключения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/25, UTP, кат.5е, 25м, серый
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитКоннектор 5bites US060A-20
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПроходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e
-
В наличииЦена 320 руб. 490 руб.80 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-10M, кат.5e, UTP, 10м, серый
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP30-5M, кат.5e, UTP, LSZH, 5м, серый
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-30M/BK, кат.5e, UTP, 30м, черный
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert длиной 7,5 метров — универсальное решение для подключения сетевых устройств на расстоянии. Одинаковые разъёмы RJ45 на обоих концах обеспечивают простую интеграцию в существующую инфраструктуру. Серый цвет органично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не привлекая лишнего внимания. Категория витой пары Cat5e подходит для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с, а омеднённые алюминиевые контакты гарантируют стабильный сигнал при ежедневном использовании. Идеально для построения или расширения локальной сети, когда важны качество и удобство подключения.
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - по цене 280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)