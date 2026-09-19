Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%410 руб. 650 руб.
В наличии
Код товара: 486265
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
410 руб. -37%
650 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х5
Вес, г.
400
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M)
Патч-корд Cablexpert длиной 20 метров — идеальное решение для подключения устройств на большом расстоянии. Одинаковые с обеих сторон разъемы RJ45 обеспечивают простоту и универсальность использования. Кабель категории Cat5e гарантирует стабильную передачу данных, что особенно важно при организации домашних или офисных сетей. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а омеднённые алюминиевые контакты способствуют надежному соединению и долговечности эксплуатации.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert длиной 20 метров — идеальное решение для подключения устройств на большом расстоянии. Одинаковые с обеих сторон разъемы RJ45 обеспечивают простоту и универсальность использования. Кабель категории Cat5e гарантирует стабильную передачу данных, что особенно важно при организации домашних или офисных сетей. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а омеднённые алюминиевые контакты способствуют надежному соединению и долговечности эксплуатации.
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) - купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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