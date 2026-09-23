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Стекло защитное для камеры Hybrid Glass для OPPO Reno 5 Lite купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное для камеры Hybrid Glass для OPPO Reno 5 Lite

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Стекло защитное для камеры Hybrid Glass для OPPO Reno 5 Lite
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
200 руб.  540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 484639
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Стекло защитное для камеры Hybrid Glass для OPPO Reno 5 Lite
200 руб. -63%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на камеру
Твердость
9
Толщина
0.2
Для смартфонов
Oppo Reno 5 Lite
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное для камеры Hybrid Glass для OPPO Reno 5 Lite

Защитное стекло BoraSCO Camera HG убережёт объективы смартфона от случайных повреждений. Вы сможете спокойно класть телефон на любые поверхности, не опасаясь появления царапин, потёртостей и трещин, которые могут или полностью вывести камеру из строя, или заметно ухудшить качество съёмки.

Отзывы о товаре Стекло защитное для камеры Hybrid Glass для OPPO Reno 5 Lite




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на камеру
Твердость
9
Толщина
0.2
Для смартфонов
Oppo Reno 5 Lite
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло BoraSCO Camera HG убережёт объективы смартфона от случайных повреждений. Вы сможете спокойно класть телефон на любые поверхности, не опасаясь появления царапин, потёртостей и трещин, которые могут или полностью вывести камеру из строя, или заметно ухудшить качество съёмки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное для камеры Hybrid Glass для OPPO Reno 5 Lite – стоимость товара 200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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