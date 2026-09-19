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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481465
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х6
Вес, г.
130

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор

Протестированная защита от различного рода механических повреждений и влияния природных факторов: безупречная работа фонаря, несмотря на падения с 10-го этажа, мощные удары, сильную тряску и жесткие царапины, перепады температур. Вы спокойно можете пользоваться фонарем даже в самых трудных условиях. Невероятно простое и комфортное управление. Вам будет достаточно пары секунд, чтобы поменять режимы подачи света для освещения предметов вдали или вблизи. Американский светодиод последнего поколения Cree с гарантией на 50.000 часов (= 45 лет). Вы получаете довольно впечатляющий период работы, который не уменьшается от необходимости частого включения / выключения. Стопроцентная пыле- и водонепроницаемость (IP68). Это значит, что вода не проникнет в фонарь и не затронет электронику, даже если он находится на глубине 50 метров.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Описание
Протестированная защита от различного рода механических повреждений и влияния природных факторов: безупречная работа фонаря, несмотря на падения с 10-го этажа, мощные удары, сильную тряску и жесткие царапины, перепады температур. Вы спокойно можете пользоваться фонарем даже в самых трудных условиях. Невероятно простое и комфортное управление. Вам будет достаточно пары секунд, чтобы поменять режимы подачи света для освещения предметов вдали или вблизи. Американский светодиод последнего поколения Cree с гарантией на 50.000 часов (= 45 лет). Вы получаете довольно впечатляющий период работы, который не уменьшается от необходимости частого включения / выключения. Стопроцентная пыле- и водонепроницаемость (IP68). Это значит, что вода не проникнет в фонарь и не затронет электронику, даже если он находится на глубине 50 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking v3, 1160 лм, теплый свет, аккумулятор - стоимость товара 6700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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