Фонарь светодиодный налобный Petzl Bindi черный, 200 лм, аккумулятор
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%5 330 руб. 5 691 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
80
Описание товара Фонарь светодиодный налобный Petzl Bindi черный, 200 лм, аккумулятор
Ультра-легкий фонарь (всего 35 грамм) поместится у вас на ладони. Максимальная яркость - 200 люмен. Разработан для ежедневного использования в различных целях: тренировки в городе, в горах или на море. Практичный и удобный: заряжается от стандартного Micro USB. Тонкий и быстро регулируемый головной ремень позволяет комфортно носить фонарь на шее.
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Бренд
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Ультра-легкий фонарь (всего 35 грамм) поместится у вас на ладони. Максимальная яркость - 200 люмен. Разработан для ежедневного использования в различных целях: тренировки в городе, в горах или на море. Практичный и удобный: заряжается от стандартного Micro USB. Тонкий и быстро регулируемый головной ремень позволяет комфортно носить фонарь на шее.
Фонарь светодиодный налобный Petzl Bindi черный, 200 лм, аккумулятор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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