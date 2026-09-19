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Тонер-картридж Oki C301/321/MC332/342 2.2K (black) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Oki C301/321/MC332/342 2.2K (black)

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Тонер-картридж Oki C301/321/MC332/342 2.2K (black)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C301, OkiData-C321, OkiData-MC332, OkiData-MC342
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479527
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Характеристики

Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C301, OkiData-C321, OkiData-MC332, OkiData-MC342
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
460

Описание товара Тонер-картридж Oki C301/321/MC332/342 2.2K (black)

Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Oki C301/321/MC332/342 2.2K (black)




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Характеристики
Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C301, OkiData-C321, OkiData-MC332, OkiData-MC342
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Oki C301/321/MC332/342 2.2K (black) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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