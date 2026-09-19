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Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&White Light фас.Россия купить с доставкой в Москве
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Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&White Light фас.Россия

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Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&amp;White Light фас.Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 1110, LBP 1120 Shot, LBP 22, LBP 250, LBP 350, LBP 5585, LBP 800, LBP 810, LBP P420, Class 1050, 1060, imageClass 1100, Class 2050, 2060, 4000, 4500, 6000, Fax L200, L220, L240, L250, L260, L280, L290, L295, L300, L350, L3500, L360, L4000, L4500, MultiPass L60, MultiPass L6000, Fax L75 Faxphone, Fax L80 Faxphone, Fax L90, 1100, 3200, LBP 210, LBP 220, LBP 310, LBP 320, LBP 460, LBP 465, LBP 660, 3100, 3150, 5L, 6L
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479495
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Характеристики

Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 1110, LBP 1120 Shot, LBP 22, LBP 250, LBP 350, LBP 5585, LBP 800, LBP 810, LBP P420, Class 1050, 1060, imageClass 1100, Class 2050, 2060, 4000, 4500, 6000, Fax L200, L220, L240, L250, L260, L280, L290, L295, L300, L350, L3500, L360, L4000, L4500, MultiPass L60, MultiPass L6000, Fax L75 Faxphone, Fax L80 Faxphone, Fax L90, 1100, 3200, LBP 210, LBP 220, LBP 310, LBP 320, LBP 460, LBP 465, LBP 660, 3100, 3150, 5L, 6L
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
1.08

Описание товара Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&White Light фас.Россия

Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.

Отзывы о товаре Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&White Light фас.Россия




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 1110, LBP 1120 Shot, LBP 22, LBP 250, LBP 350, LBP 5585, LBP 800, LBP 810, LBP P420, Class 1050, 1060, imageClass 1100, Class 2050, 2060, 4000, 4500, 6000, Fax L200, L220, L240, L250, L260, L280, L290, L295, L300, L350, L3500, L360, L4000, L4500, MultiPass L60, MultiPass L6000, Fax L75 Faxphone, Fax L80 Faxphone, Fax L90, 1100, 3200, LBP 210, LBP 220, LBP 310, LBP 320, LBP 460, LBP 465, LBP 660, 3100, 3150, 5L, 6L
Страна производитель
Китай
Описание
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&White Light фас.Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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