Узел фотобарабана KYOCERA DK-5230 P5021cdn/P5021cdw/P5026cdn/M5521cdn/M5526cdw 302R793010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, P5026cdn, P5026cdw, M5521cdn, M5521cdw, M5526cdn, M5526cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479385
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, P5026cdn, P5026cdw, M5521cdn, M5521cdw, M5526cdn, M5526cdw
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х17
Вес, г.
950
Описание товара Узел фотобарабана KYOCERA DK-5230 P5021cdn/P5021cdw/P5026cdn/M5521cdn/M5526cdw 302R793010
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитКартридж Xerox 006R01520 для Xerox WC7545/7556, голубой
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитКартридж HP CE285A для HP LJ P1102/P1102w, черный
-
В наличииЦена 8 830 руб.2208 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV49M (8526B002) туба для копира iR-ADV C33xx,...
-
В наличииЦена 8 830 руб.2208 руб. в СплитТонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon Im...
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитТонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP желтый, ...
-
В наличииЦена 9 590 руб. 16 810 руб.2398 руб. в СплитКартридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
-
В наличииЦена 9 730 руб.2433 руб. в СплитТонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP малиновы...
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитТонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой,...
-
В наличииЦена 10 880 руб.2720 руб. в СплитКартридж лазерный Xerox 106R04349 черный x2упак. (6000стр.) для ...
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитКартридж HP CF280A для HP LJ Pro M401/M425, черный
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитДрам-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 пурпурный (51K) (013R0065...
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитДрам-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658)
Бренд
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, P5026cdn, P5026cdw, M5521cdn, M5521cdw, M5526cdn, M5526cdw
Страна производитель
Китай
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Узел фотобарабана KYOCERA DK-5230 P5021cdn/P5021cdw/P5026cdn/M5521cdn/M5526cdw 302R793010 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Узел фотобарабана KYOCERA DK-5230 P5021cdn/P5021cdw/P5026cdn/M5521cdn/M5526cdw 302R793010