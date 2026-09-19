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Контейнер EPSON T8782 голубой экстраповышенной емкости для WF-R5190DTW/5690DTWF купить с доставкой в Москве
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Контейнер EPSON T8782 голубой экстраповышенной емкости для WF-R5190DTW/5690DTWF

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Контейнер EPSON T8782 голубой экстраповышенной емкости для WF-R5190DTW/5690DTWF
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479324
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WF-R5190DTW, 5690DTWF
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
953

Описание товара Контейнер EPSON T8782 голубой экстраповышенной емкости для WF-R5190DTW/5690DTWF

Оригинальный контейнер с чернилами Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Контейнер EPSON T8782 голубой экстраповышенной емкости для WF-R5190DTW/5690DTWF




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WF-R5190DTW, 5690DTWF
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный контейнер с чернилами Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контейнер EPSON T8782 голубой экстраповышенной емкости для WF-R5190DTW/5690DTWF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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