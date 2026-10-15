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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479312
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Описание товара Картридж EPSON T6934 желтый повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000
Принтер – популярное оборудование, которое используется как различными организациями, так и дома. Но оно нуждается в расходных материалах для выполнения печати. Необходимо приобрести картридж струйный Epson SureColor SC-T3000/T5000/T7000 для последующей установки в технику. Одно из достоинств изделия – оригинальное происхождение. Изготовлением картриджа занимается компания Epson. Специалисты фирмы применяют проверенное сырье для производства, соблюдают действующие стандарты. Оригинальное происхождение картриджа Epson SureColor SC-T3000/T5000/T7000 – гарантия качественной печати. При нанесении изображений не возникает недостатков, результат всегда на высоте. Дополнительно производитель гарантирует совместимость картриджа со своей техникой. Он адаптирован для применения в ряде устройств от данной компании. Рекомендуем предварительно ознакомиться со списком поддерживаемых моделей. Цвет печати – желтый. Он пригодится при нанесении цветных изображений, в принтерах струйного типа используется несколько базовых оттенков. В упаковке поставляется один картридж, а его установка не вызовет трудностей.
Принтер – популярное оборудование, которое используется как различными организациями, так и дома. Но оно нуждается в расходных материалах для выполнения печати. Необходимо приобрести картридж струйный Epson SureColor SC-T3000/T5000/T7000 для последующей установки в технику. Одно из достоинств изделия – оригинальное происхождение. Изготовлением картриджа занимается компания Epson. Специалисты фирмы применяют проверенное сырье для производства, соблюдают действующие стандарты. Оригинальное происхождение картриджа Epson SureColor SC-T3000/T5000/T7000 – гарантия качественной печати. При нанесении изображений не возникает недостатков, результат всегда на высоте. Дополнительно производитель гарантирует совместимость картриджа со своей техникой. Он адаптирован для применения в ряде устройств от данной компании. Рекомендуем предварительно ознакомиться со списком поддерживаемых моделей. Цвет печати – желтый. Он пригодится при нанесении цветных изображений, в принтерах струйного типа используется несколько базовых оттенков. В упаковке поставляется один картридж, а его установка не вызовет трудностей.
Картридж EPSON T6934 желтый повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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