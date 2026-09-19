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Картридж EPSON T6932 голубой повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000 купить с доставкой в Москве
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Картридж EPSON T6932 голубой повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000

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Картридж EPSON T6932 голубой повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479311
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х15х6
Вес, г.
580

Описание товара Картридж EPSON T6932 голубой повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000

Картридж оригинальный T6932 синий повышенной eмкости (голубой) Cyan 350 мл для SureColor SC-T3000, SC-T3200, SC-T5000, SC-T5200, SC-T7000, SC-T7200 [T693200].

Отзывы о товаре Картридж EPSON T6932 голубой повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж оригинальный T6932 синий повышенной eмкости (голубой) Cyan 350 мл для SureColor SC-T3000, SC-T3200, SC-T5000, SC-T5200, SC-T7000, SC-T7200 [T693200].
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж EPSON T6932 голубой повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000 - стоимость товара 19950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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