Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%330 руб. 780 руб.
В наличии
Код товара: 478934
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Загружаем...
330 руб. -58%
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3
Для смартфонов
Xiaomi Redmi Note 10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное
Защитное стекло PERO FULL COVER & FULL GLUE GLASS имеет прокрашенную тонкую рамку по периметру. Стекло полностью совместимо с индивидуальной моделью смартфона. Не препятствует одновременному использованию с чехлом для смартфона. Чехол не приподнимает края защитного стекла. Олеофобное покрытие отталкивает влагу, грязь и маслянистые вещества. За счет этого на дисплее не образуется пятен, отпечатков пальцев и разводов.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3
Для смартфонов
Xiaomi Redmi Note 10
Страна производитель
Китай
Защитное стекло PERO FULL COVER & FULL GLUE GLASS имеет прокрашенную тонкую рамку по периметру. Стекло полностью совместимо с индивидуальной моделью смартфона. Не препятствует одновременному использованию с чехлом для смартфона. Чехол не приподнимает края защитного стекла. Олеофобное покрытие отталкивает влагу, грязь и маслянистые вещества. За счет этого на дисплее не образуется пятен, отпечатков пальцев и разводов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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