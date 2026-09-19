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Картридж Samsung ML-5510/6510 40K S-print by Картридж Samsung ML-5510/6510 10K MLT-D309S/SEE S-print by HP купить с доставкой в Москве
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Картридж Samsung ML-5510/6510 40K S-print by Картридж Samsung ML-5510/6510 10K MLT-D309S/SEE S-print by HP

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Картридж Samsung ML-5510/6510 40K S-print by Картридж Samsung ML-5510/6510 10K MLT-D309S/SEE S-print by HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
для ML-5510N, ML-5510ND, ML-5515ND, ML-6510ND, ML-6515ND
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000 стр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478086
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
для ML-5510N, ML-5510ND, ML-5515ND, ML-6510ND, ML-6515ND
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000 стр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.6

Описание товара Картридж Samsung ML-5510/6510 40K S-print by Картридж Samsung ML-5510/6510 10K MLT-D309S/SEE S-print by HP

Картридж компании Samsung повышенной емкости поможет решить любую бизнес задачу. Отличное соотношение цены/качества порадуют любого самого взыскательного пользователя. А инновационная технология контроля расходных материалов с уведомлением пользователя о низком уровне тонера или необходимости его замены станет приятным дополнением.



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Картридж Samsung ML-5510/6510 40K S-print by Картридж Samsung ML-5510/6510 10K MLT-D309S/SEE S-print by HP




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартный
Поддерживаемые модели принтеров
для ML-5510N, ML-5510ND, ML-5515ND, ML-6510ND, ML-6515ND
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000 стр
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж компании Samsung повышенной емкости поможет решить любую бизнес задачу. Отличное соотношение цены/качества порадуют любого самого взыскательного пользователя. А инновационная технология контроля расходных материалов с уведомлением пользователя о низком уровне тонера или необходимости его замены станет приятным дополнением.


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Samsung ML-5510/6510 40K S-print by Картридж Samsung ML-5510/6510 10K MLT-D309S/SEE S-print by HP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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