Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Fractal Design Define 7 (FD-C-DEF7A-01) Black
Корпус Fractal Design Define 7 [FD-C-DEF7A-01] с черным цветовым оформлением собирается из стальных и алюминиевых деталей, являясь полноценной базой для сборки системного блока со значительным игровым потенциалом. Изделие типоразмера MidTower с лаконичным дизайном предлагается потребителю без блока питания, который вы сможете приобрести отдельно с учетом суммарного энергопотребления всех компонентов системы. Корпус вмещает мат. плату E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, допускает установку видеопроцессора длиной до 491 мм и кулера для ЦПУ высотой до 185 мм. Корпус для игрового ПК Fractal Design Define 7 [FD-C-DEF7A-01] относится к числу малошумных и обеспечивает постройку системного блока с пониженной шумностью благодаря наличию шумопоглощающих панелей. Для оптимизации рабочей температуры теплонагруженных компонентов системы он получил три 140-миллиметровых вентилятора.
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Теги товара: Алюминий, Сталь, 3 x 140 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
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Теги товара: Алюминий, Сталь, 3 x 140 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
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