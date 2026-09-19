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Блок фотобарабана Cactus CS-EXV18DR черный ч/б:26900стр. для IR 1022A/1022F/1024A/1024F/1024IF/1018/1018J/1020/1019J/1023/1025 Canon купить с доставкой в Москве
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Блок фотобарабана Cactus CS-EXV18DR черный ч/б:26900стр. для IR 1022A/1022F/1024A/1024F/1024IF/1018/1018J/1020/1019J/1023/1025 Canon

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Блок фотобарабана Cactus CS-EXV18DR черный ч/б:26900стр. для IR 1022A/1022F/1024A/1024F/1024IF/1018/1018J/1020/1019J/1023/1025 Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 260 руб.  5 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476963
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х1
Вес, кг.
1.1

Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-EXV18DR черный ч/б:26900стр. для IR 1022A/1022F/1024A/1024F/1024IF/1018/1018J/1020/1019J/1023/1025 Canon

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CE285A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-EXV18DR черный ч/б:26900стр. для IR 1022A/1022F/1024A/1024F/1024IF/1018/1018J/1020/1019J/1023/1025 Canon




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CE285A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Cactus CS-EXV18DR черный ч/б:26900стр. для IR 1022A/1022F/1024A/1024F/1024IF/1018/1018J/1020/1019J/1023/1025 Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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