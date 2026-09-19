Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Cactus CS-Q7516A черный (12000стр.) для HP LJ 5200/5200N/5200L/5200TN/5200DTN купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Cactus CS-Q7516A черный (12000стр.) для HP LJ 5200/5200N/5200L/5200TN/5200DTN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Cactus CS-Q7516A черный (12000стр.) для HP LJ 5200/5200N/5200L/5200TN/5200DTN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 5200, 5200N, 5200L, 5200TN, 5200DTN
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476537
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 5200, 5200N, 5200L, 5200TN, 5200DTN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х16
Вес, кг.
3.07

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-Q7516A черный (12000стр.) для HP LJ 5200/5200N/5200L/5200TN/5200DTN

Совместимый лазерный картридж Cactus предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-Q7516A черный (12000стр.) для HP LJ 5200/5200N/5200L/5200TN/5200DTN




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 5200, 5200N, 5200L, 5200TN, 5200DTN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-Q7516A черный (12000стр.) для HP LJ 5200/5200N/5200L/5200TN/5200DTN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...