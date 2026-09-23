Диск пильный по дереву Uragan Optimal Cut 200x30 36T 36801-200-30-36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Длина, мм
200
Ширина, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 475931
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Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диск пильный
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Длина, мм
200
Ширина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
380
Описание товара Диск пильный по дереву Uragan Optimal Cut 200x30 36T 36801-200-30-36
Диск пильный URAGAN 36801-200-30-36 (Оптимальный рез) Используются на ручных циркулярных пилах для резов вдоль и поперек волокон в твердой и мягкой древесине Особенности: Оптимально быстрые и чистые распилы Особая форма твердосплавного зуба с переменным углом наклона главной задней поверхности разработана для комфортного и производительного пиления различных строительных материалов Качество пильного диска обеспечивается многоступенчатым контролем производственного процесса и использованием качественных материалов Специальные компенсационные прорези на диске защищают его от деформации при перегреве
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Бренд
Тип товара
Диск пильный
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Длина, мм
200
Ширина, мм
200
Страна производитель
Китай
Диск пильный URAGAN 36801-200-30-36 (Оптимальный рез) Используются на ручных циркулярных пилах для резов вдоль и поперек волокон в твердой и мягкой древесине Особенности: Оптимально быстрые и чистые распилы Особая форма твердосплавного зуба с переменным углом наклона главной задней поверхности разработана для комфортного и производительного пиления различных строительных материалов Качество пильного диска обеспечивается многоступенчатым контролем производственного процесса и использованием качественных материалов Специальные компенсационные прорези на диске защищают его от деформации при перегреве
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск пильный по дереву Uragan Optimal Cut 200x30 36T 36801-200-30-36 - по цене 520 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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