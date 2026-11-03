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Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 125x1,2x22,2 RU 617177000 купить с доставкой в Москве
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Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 125x1,2x22,2 RU 617177000

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Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 125x1,2x22,2 RU 617177000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
40 руб.  48 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475851
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Круг отрезной
Размеры в упаковке, см
22х22х3
Вес, г.
100

Описание товара Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 125x1,2x22,2 RU 617177000

Круг отрезной применяется для резки заготовок из металла с помощью угловой шлифовальной машины. Имеет высокую производительность и долгий срок службы.



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Отзывы о товаре Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 125x1,2x22,2 RU 617177000




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Круг отрезной
Описание
Круг отрезной применяется для резки заготовок из металла с помощью угловой шлифовальной машины. Имеет высокую производительность и долгий срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo SP-Novorapid 125x1,2x22,2 RU 617177000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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