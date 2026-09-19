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Бензиновый триммер ВИХРЬ БТР-800Т купить с доставкой в Москве
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Бензиновый триммер ВИХРЬ БТР-800Т

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Бензиновый триммер ВИХРЬ БТР-800Т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 367 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475490
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Характеристики

Бренд
Вихрь
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.98х0.4х0.33
Вес, кг.
7.7

Описание товара Бензиновый триммер ВИХРЬ БТР-800Т

Садовый инструмент, позволяющий без проблем ухажвать за газоном. Обеспечивает комфортную и эффективную работу, выполнен из качественных материалов и рассчитан на длительную интенсивную эксплуатацию.



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Отзывы о товаре Бензиновый триммер ВИХРЬ БТР-800Т




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Характеристики
Бренд
Вихрь
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Описание
Садовый инструмент, позволяющий без проблем ухажвать за газоном. Обеспечивает комфортную и эффективную работу, выполнен из качественных материалов и рассчитан на длительную интенсивную эксплуатацию.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый триммер ВИХРЬ БТР-800Т - стоимость товара 5367 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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