Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E – компактный садовый инструмент для стрижки травы на участках с малой и средней площадью. Простое и надежное устройство оборудования гарантирует беспроблемную эксплуатацию и минимальный уровень технического обслуживания. Скашивание травы осуществляется за счет вращения режущего ножа, активируемого электрическим двигателем. Двигатель работает от стандартной сети с напряжением 230 В и частотой тока 50 Гц. Скорость работы двигателя составляет 3450 об/мин. Нож изготовлен из качественной стали, и способен легко срезать густую высокую траву. Высота кошения травы регулируется и может устанавливаться на три позиции: 25, 45 и 65 мм. Для повышения качества скашивания производитель рекомендует проводить работу в два этапа. На первом этапе нож устанавливается на максимальную высоту среза, на втором – на минимальную. Ширина обработки территории составляет 32 см. Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E – несамоходное оборудование, приводимое в действие толчковым усилием пользователя. За счет маленького веса 10 кг и наличия колес оборудование легко передвигается и имеет хорошую маневренность. Скашиваемая трава собирается в пластиковый травосборник, имеющий объем 35 литров. Травосборник оборудован индикатором наполнения и рукояткой для удобного выноса отходов. Возможность сбора травы в травосборник предупреждает распространение по территории участка семян и пыльцы скошенных растений. Прочный пластик, из которого изготовлен корпус газонокосилки, гарантирует защиту оборудования от коррозии, с которой сталкиваются металлические изделия. Рукоятка управления может складываться для компактного хранения или удобной транспортировки. Газонокосилка произведена в Китае. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года. Преимущества газонокосилки электрической PATRIOT PT 1130E: - Удобство в эксплуатации- Простое техническое обслуживание- Низкий уровень шума- Возможность регулирования высоты среза
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Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
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Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30