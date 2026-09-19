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Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30

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Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 1
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 2
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 3
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 4
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 5
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 6
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 7
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя, Вт
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
  • Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
5 470 руб.  8 566 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475361
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
400 м2
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя, Вт
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1100х400х940 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, кг.
8

Описание товара Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30

Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E – компактный садовый инструмент для стрижки травы на участках с малой и средней площадью. Простое и надежное устройство оборудования гарантирует беспроблемную эксплуатацию и минимальный уровень технического обслуживания. Скашивание травы осуществляется за счет вращения режущего ножа, активируемого электрическим двигателем. Двигатель работает от стандартной сети с напряжением 230 В и частотой тока 50 Гц. Скорость работы двигателя составляет 3450 об/мин. Нож изготовлен из качественной стали, и способен легко срезать густую высокую траву. Высота кошения травы регулируется и может устанавливаться на три позиции: 25, 45 и 65 мм. Для повышения качества скашивания производитель рекомендует проводить работу в два этапа. На первом этапе нож устанавливается на максимальную высоту среза, на втором – на минимальную. Ширина обработки территории составляет 32 см. Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E – несамоходное оборудование, приводимое в действие толчковым усилием пользователя. За счет маленького веса 10 кг и наличия колес оборудование легко передвигается и имеет хорошую маневренность. Скашиваемая трава собирается в пластиковый травосборник, имеющий объем 35 литров. Травосборник оборудован индикатором наполнения и рукояткой для удобного выноса отходов. Возможность сбора травы в травосборник предупреждает распространение по территории участка семян и пыльцы скошенных растений. Прочный пластик, из которого изготовлен корпус газонокосилки, гарантирует защиту оборудования от коррозии, с которой сталкиваются металлические изделия. Рукоятка управления может складываться для компактного хранения или удобной транспортировки. Газонокосилка произведена в Китае. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года. Преимущества газонокосилки электрической PATRIOT PT 1130E: - Удобство в эксплуатации- Простое техническое обслуживание- Низкий уровень шума- Возможность регулирования высоты среза

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
400 м2
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя, Вт
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Развернуть
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1100х400х940 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E – компактный садовый инструмент для стрижки травы на участках с малой и средней площадью. Простое и надежное устройство оборудования гарантирует беспроблемную эксплуатацию и минимальный уровень технического обслуживания. Скашивание травы осуществляется за счет вращения режущего ножа, активируемого электрическим двигателем. Двигатель работает от стандартной сети с напряжением 230 В и частотой тока 50 Гц. Скорость работы двигателя составляет 3450 об/мин. Нож изготовлен из качественной стали, и способен легко срезать густую высокую траву. Высота кошения травы регулируется и может устанавливаться на три позиции: 25, 45 и 65 мм. Для повышения качества скашивания производитель рекомендует проводить работу в два этапа. На первом этапе нож устанавливается на максимальную высоту среза, на втором – на минимальную. Ширина обработки территории составляет 32 см. Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E – несамоходное оборудование, приводимое в действие толчковым усилием пользователя. За счет маленького веса 10 кг и наличия колес оборудование легко передвигается и имеет хорошую маневренность. Скашиваемая трава собирается в пластиковый травосборник, имеющий объем 35 литров. Травосборник оборудован индикатором наполнения и рукояткой для удобного выноса отходов. Возможность сбора травы в травосборник предупреждает распространение по территории участка семян и пыльцы скошенных растений. Прочный пластик, из которого изготовлен корпус газонокосилки, гарантирует защиту оборудования от коррозии, с которой сталкиваются металлические изделия. Рукоятка управления может складываться для компактного хранения или удобной транспортировки. Газонокосилка произведена в Китае. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года. Преимущества газонокосилки электрической PATRIOT PT 1130E: - Удобство в эксплуатации- Простое техническое обслуживание- Низкий уровень шума- Возможность регулирования высоты среза
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Доставка
Отзывы


Газонокосилка электрическая PATRIOT PT 1130E, 1300 Вт, 32см, высота 3 позиц, пластик. травосбоник 30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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