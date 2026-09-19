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Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс

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Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 1
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 2
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 3
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 4
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 5
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 6
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 7
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 8
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 9
Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475348
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Характеристики

Бренд
Парма
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумулятор шт, зарядное устройство, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
22
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
305х90х280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс

Дрель-шуруповерт Парма ДША-02-1312/2Li 02.021.00006 позволяет эффективно справляться со сверлением отверстий завинчиванием крепежных элементов, при этом отличается удобством работы беспроводном режиме помощью аккумулятора. Данная модель характеризуется 2-мя скоростными режимами 20 положениями крутящего момента. Патрон на основе быстрозажимного крепления позволяет быстро менять биты сверла при необходимости. помощью реверса можно изменять направление вращения. Подсветка помогает освещать рабочую область. Рукоятка эргономичной формы прорезиненным нескользящими накладками способствует комфортному удержанию инструмента. наборе Парма ДША-02-1312/2Li 02.021.00006 поставляются аккумулятора 12 В, зарядное устройство кейс.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс




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Характеристики
Бренд
Парма
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумулятор шт, зарядное устройство, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
22
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
305х90х280
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Парма ДША-02-1312/2Li 02.021.00006 позволяет эффективно справляться со сверлением отверстий завинчиванием крепежных элементов, при этом отличается удобством работы беспроводном режиме помощью аккумулятора. Данная модель характеризуется 2-мя скоростными режимами 20 положениями крутящего момента. Патрон на основе быстрозажимного крепления позволяет быстро менять биты сверла при необходимости. помощью реверса можно изменять направление вращения. Подсветка помогает освещать рабочую область. Рукоятка эргономичной формы прорезиненным нескользящими накладками способствует комфортному удержанию инструмента. наборе Парма ДША-02-1312/2Li 02.021.00006 поставляются аккумулятора 12 В, зарядное устройство кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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