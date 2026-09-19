Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс
Дрель-шуруповерт Парма ДША-02-1312/2Li 02.021.00006 позволяет эффективно справляться со сверлением отверстий завинчиванием крепежных элементов, при этом отличается удобством работы беспроводном режиме помощью аккумулятора. Данная модель характеризуется 2-мя скоростными режимами 20 положениями крутящего момента. Патрон на основе быстрозажимного крепления позволяет быстро менять биты сверла при необходимости. помощью реверса можно изменять направление вращения. Подсветка помогает освещать рабочую область. Рукоятка эргономичной формы прорезиненным нескользящими накладками способствует комфортному удержанию инструмента. наборе Парма ДША-02-1312/2Li 02.021.00006 поставляются аккумулятора 12 В, зарядное устройство кейс.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ПАРМА ДША-02-1312/2Li 12В, 1,3Ач, 2акк.,2скор,подсв, индик, кейс