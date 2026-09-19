Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475197
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
40
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней)
Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
Причина уценки: после ремонта - механический ремонт.
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: хороший, потертости.
Спецификация:
- Вид поставки: OEM
- сокет: AM4
- количество ядер: 6 x 3700-4600 МГц
- объем кэша L2/L3: 3 МБ/32 МБ
- оперативная память: 2 x DDR4 3200 МГц
- тепловыделение: 65 Вт
- техпроцесс: 7 нм
- количество потоков: 12
- ядро процессора: Vermeer
- игровой: да
- дата выхода: Q4 2020
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
Причина уценки: после ремонта - механический ремонт.
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: хороший, потертости.
Спецификация:
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Причина уценки: после ремонта - механический ремонт.
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: хороший, потертости.
Спецификация:
- Вид поставки: OEM
- сокет: AM4
- количество ядер: 6 x 3700-4600 МГц
- объем кэша L2/L3: 3 МБ/32 МБ
- оперативная память: 2 x DDR4 3200 МГц
- тепловыделение: 65 Вт
- техпроцесс: 7 нм
- количество потоков: 12
- ядро процессора: Vermeer
- игровой: да
- дата выхода: Q4 2020
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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