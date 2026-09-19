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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней)

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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
  • Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475197
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней)

Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
Причина уценки: после ремонта - механический ремонт.
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: хороший, потертости.
Спецификация:

  • Вид поставки: OEM
  • сокет: AM4
  • количество ядер: 6 x 3700-4600 МГц
  • объем кэша L2/L3: 3 МБ/32 МБ
  • оперативная память: 2 x DDR4 3200 МГц
  • тепловыделение: 65 Вт
  • техпроцесс: 7 нм
  • количество потоков: 12
  • ядро процессора: Vermeer
  • игровой: да
  • дата выхода: Q4 2020
Комплектация: процессор, упаковка.

 

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Описание
Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
Причина уценки: после ремонта - механический ремонт.
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: хороший, потертости.
Спецификация:
  • Вид поставки: OEM
  • сокет: AM4
  • количество ядер: 6 x 3700-4600 МГц
  • объем кэша L2/L3: 3 МБ/32 МБ
  • оперативная память: 2 x DDR4 3200 МГц
  • тепловыделение: 65 Вт
  • техпроцесс: 7 нм
  • количество потоков: 12
  • ядро процессора: Vermeer
  • игровой: да
  • дата выхода: Q4 2020
Комплектация: процессор, упаковка.

 
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Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM уцененный (гарантия 14 дней) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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