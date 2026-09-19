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Компьютерное кресло Brabix Premium Grand EX-501, рециклированная кожа, черное купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Premium Grand EX-501, рециклированная кожа, черное

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Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 1
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 2
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 3
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 4
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 5
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 6
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 7
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 8
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 9
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 10
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 11
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 1
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 2
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 3
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 4
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 5
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 6
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 7
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 8
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 9
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 10
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 11
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Grand EX-501, рециклированная кожа, черное, 531950 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474915
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
19

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Grand EX-501, рециклированная кожа, черное

Обивка выполнена из высокотехнологичного, современного материала - рециклированной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Этот материал устойчив к истиранию, что позволит сохранить внешний вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.

Высокая спинка с широким мягким подголовником и боковой поддержкой гарантируют высокую степень комфорта на протяжении всего времени использования.

В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.

Подлокотники из высокопрочного пластика с мягкими накладками формируют дополнительный комфорт.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Grand EX-501, рециклированная кожа, черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Обивка выполнена из высокотехнологичного, современного материала - рециклированной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Этот материал устойчив к истиранию, что позволит сохранить внешний вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.

Высокая спинка с широким мягким подголовником и боковой поддержкой гарантируют высокую степень комфорта на протяжении всего времени использования.

В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.

Подлокотники из высокопрочного пластика с мягкими накладками формируют дополнительный комфорт.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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