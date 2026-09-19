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Компьютерное кресло Brabix Premium Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Premium Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое

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Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 1
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 2
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 3
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 4
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 5
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 6
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 7
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 8
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 9
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 1
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 2
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 3
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 4
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 5
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 6
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 7
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 8
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 9
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое, 531935 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474912
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
20

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое

В техническом плане Favorite EX-577 есть чем похвастаться!

Эргономичный изгиб спинки обеспечит поддержку в области поясницы, а широкий подголовник поможет разгрузить шейный отдел позвоночника.

В сиденье встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, сохраняет комфорт и функциональность. В набивке использован поролон высокой плотности.

Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.

Перфорация в центральной части кресла способствует дополнительной циркуляции воздуха.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание

В техническом плане Favorite EX-577 есть чем похвастаться!

Эргономичный изгиб спинки обеспечит поддержку в области поясницы, а широкий подголовник поможет разгрузить шейный отдел позвоночника.

В сиденье встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, сохраняет комфорт и функциональность. В набивке использован поролон высокой плотности.

Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.

Перфорация в центральной части кресла способствует дополнительной циркуляции воздуха.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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