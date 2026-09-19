Компьютерное кресло Brabix Premium Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Favorite EX-577, пружинный блок, рециклированная кожа, серое
В техническом плане Favorite EX-577 есть чем похвастаться!
Эргономичный изгиб спинки обеспечит поддержку в области поясницы, а широкий подголовник поможет разгрузить шейный отдел позвоночника.
В сиденье встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, сохраняет комфорт и функциональность. В набивке использован поролон высокой плотности.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.
Перфорация в центральной части кресла способствует дополнительной циркуляции воздуха.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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В техническом плане Favorite EX-577 есть чем похвастаться!
Эргономичный изгиб спинки обеспечит поддержку в области поясницы, а широкий подголовник поможет разгрузить шейный отдел позвоночника.
В сиденье встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, сохраняет комфорт и функциональность. В набивке использован поролон высокой плотности.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.
Перфорация в центральной части кресла способствует дополнительной циркуляции воздуха.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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