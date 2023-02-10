Шариковая ручка Parker Urban Core 2143640
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 760 руб. 4 750 руб.
В наличии
Код товара: 474721
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 760 руб. -42%
4 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
лак, латунь
Механизм
поворотный
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
золотистый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Шариковая ручка Parker Urban Core 2143640
Новые продукты 2021 в линейках Parker IM/Urban поддерживают эти линейки с помощью: Выпуска обновленной ручки с прежним изгибом и поворотным механизмом для дифференциации и повышения премиальности. Фокуса на ключевых отделках и типах письма. Четкой и понятной коммуникации о разницах в линейках.
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Бренд
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
лак, латунь
Механизм
поворотный
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
золотистый
Страна производитель
Китай
Новые продукты 2021 в линейках Parker IM/Urban поддерживают эти линейки с помощью: Выпуска обновленной ручки с прежним изгибом и поворотным механизмом для дифференциации и повышения премиальности. Фокуса на ключевых отделках и типах письма. Четкой и понятной коммуникации о разницах в линейках.
Достоинства:
Отличная ручка по приемлемой цене. Доставка в пункт выдачи быстрая, даже на день раньше установленного срока.
Недостатки:
Скромная упаковочная коробка . Оплата только наличными, что неудобно.
Шариковая ручка Parker Urban Core 2143640 - по цене 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker Urban Core 2143640
Достоинства:
Отличная ручка по приемлемой цене. Доставка в пункт выдачи быстрая, даже на день раньше установленного срока.
Недостатки:
Скромная упаковочная коробка . Оплата только наличными, что неудобно.