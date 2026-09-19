Перьевая ручка Parker 51 Core 2123506
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Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 060 руб.
В наличии
Код товара: 474672
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
270
Описание товара Перьевая ручка Parker 51 Core 2123506
Впервые ручка Паркер 51 была выпущена в 1941 году на 51-летие компании. Похожая на американский истребитель Мустанг ручка, быстро завоевала популярность и выпускалась более 35 лет. В 2020 году компания Паркер возродила производство классической модели в которой сохранены все главные характеристики той самой ручки! При этом внесены современные технологические усовершенствования - колпачок на резьбе, удобный клип, металлическое кольцо жесткости корпуса.
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Впервые ручка Паркер 51 была выпущена в 1941 году на 51-летие компании. Похожая на американский истребитель Мустанг ручка, быстро завоевала популярность и выпускалась более 35 лет. В 2020 году компания Паркер возродила производство классической модели в которой сохранены все главные характеристики той самой ручки! При этом внесены современные технологические усовершенствования - колпачок на резьбе, удобный клип, металлическое кольцо жесткости корпуса.
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123506 - стоимость товара 10060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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