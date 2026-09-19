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Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 купить с доставкой в Москве
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Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501

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Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 1
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 2
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 3
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 4
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 5
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 6
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 7
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 8
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 1
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 2
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 3
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 4
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 5
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 6
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 7
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 8
  • Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474671
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
225

Описание товара Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501

Впервые ручка Паркер 51 была выпущена в 1941 году на 51-летие компании. Похожая на американский истребитель Мустанг ручка, быстро завоевала популярность и выпускалась более 35 лет. В 2020 году компания Паркер возродила производство классической модели в которой сохранены все главные характеристики той самой ручки! При этом внесены современные технологические усовершенствования - колпачок на резьбе, удобный клип, металлическое кольцо жесткости корпуса.

Отзывы о товаре Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Описание
Впервые ручка Паркер 51 была выпущена в 1941 году на 51-летие компании. Похожая на американский истребитель Мустанг ручка, быстро завоевала популярность и выпускалась более 35 лет. В 2020 году компания Паркер возродила производство классической модели в которой сохранены все главные характеристики той самой ручки! При этом внесены современные технологические усовершенствования - колпачок на резьбе, удобный клип, металлическое кольцо жесткости корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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