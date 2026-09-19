Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474671
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
225
Описание товара Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501
Впервые ручка Паркер 51 была выпущена в 1941 году на 51-летие компании. Похожая на американский истребитель Мустанг ручка, быстро завоевала популярность и выпускалась более 35 лет. В 2020 году компания Паркер возродила производство классической модели в которой сохранены все главные характеристики той самой ручки! При этом внесены современные технологические усовершенствования - колпачок на резьбе, удобный клип, металлическое кольцо жесткости корпуса.
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Впервые ручка Паркер 51 была выпущена в 1941 году на 51-летие компании. Похожая на американский истребитель Мустанг ручка, быстро завоевала популярность и выпускалась более 35 лет. В 2020 году компания Паркер возродила производство классической модели в которой сохранены все главные характеристики той самой ручки! При этом внесены современные технологические усовершенствования - колпачок на резьбе, удобный клип, металлическое кольцо жесткости корпуса.
Перьевая ручка Parker 51 Core 2123501 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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