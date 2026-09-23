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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474562
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Описание товара USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G
Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 позволяет подключить к порту Type-C PD до 6 различных устройств и расширить возможности возможности Вашего ноутбука или телефона. Присоединяется к MacBook, планшетам или ноутбукам с разъемом USB Type-C PD и добавляет порт Type-C PD, три разъема USB 3.0, выход HDMI 4K и сетевой интерфейс RJ45. Подходит для высокоскоростной передачи видео с разрешением 4К. Три скоростных порта USB 3.0 позволяют дополнительно подключить к ноутбуку смартфоны, внешние жесткие диски и другие портативные устройства для синхронизации файлов и подзарядки аккумулятора. Дополнительный порт Type-C PD помимо передачи данных, также может заряжать устройства (100 Вт) с поддержкой системы Power Delivery. Многожильный кабель из бескислородной меди имеет несколько уровней защиты от внешних электронных и механических воздействий. Коннекторы из алюминиево-цинкового сплава и золотым покрытием контактов повышают срок службы кабеля и надежность соединения. Размеры: 115,5х44,5х16,5 мм. Вес 78,5 г.
Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 позволяет подключить к порту Type-C PD до 6 различных устройств и расширить возможности возможности Вашего ноутбука или телефона. Присоединяется к MacBook, планшетам или ноутбукам с разъемом USB Type-C PD и добавляет порт Type-C PD, три разъема USB 3.0, выход HDMI 4K и сетевой интерфейс RJ45. Подходит для высокоскоростной передачи видео с разрешением 4К. Три скоростных порта USB 3.0 позволяют дополнительно подключить к ноутбуку смартфоны, внешние жесткие диски и другие портативные устройства для синхронизации файлов и подзарядки аккумулятора. Дополнительный порт Type-C PD помимо передачи данных, также может заряжать устройства (100 Вт) с поддержкой системы Power Delivery. Многожильный кабель из бескислородной меди имеет несколько уровней защиты от внешних электронных и механических воздействий. Коннекторы из алюминиево-цинкового сплава и золотым покрытием контактов повышают срок службы кабеля и надежность соединения. Размеры: 115,5х44,5х16,5 мм. Вес 78,5 г.
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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