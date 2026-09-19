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Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 купить с доставкой в Москве
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Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000

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Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 3
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 4
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 5
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 6
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 7
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 8
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 9
Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
900
Комплектация
аппарат, кейс, 4 насадки
Тип сварочной насадки
парная
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 16
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 3
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 4
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 5
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 6
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 7
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 8
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 9
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473938
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
900
Комплектация
аппарат, кейс, 4 насадки
Тип сварочной насадки
парная
Насадки в комплекте
да
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 16
Мин. диаметр сварочной насадки
16
Макс. диаметр сварочной насадки
32
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.77

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000

Аппарат Rexant RX-900 используют для соединения полипропиленовых труб с монтажными фитингами и муфтами различной формы и конфигурации. Инструмент имеет встроенную раскладную подставку, которая существенно упростит работу и защитит от потери. С помощью регулятора можно выбрать необходимую рабочую температуру, максимальное значение которой достигает 300 градусов. Оснащен утолщенным сварочным соплом для повышения надежности и ресурса. Сварочный аппарат поставляется в металлическом чемоданчике, что упрощает его транспортировку и хранение, так как не занимает много места. Комплектация включает 4 высококачественные насадки производства Япония, покрытых двойным антипригарным тефлоном, диаметром от 16 до 32 мм. Модель оснащена индикацией включения и изменения режима.

Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-900 11-1000




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
900
Комплектация
аппарат, кейс, 4 насадки
Тип сварочной насадки
парная
Насадки в комплекте
да
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 16
Мин. диаметр сварочной насадки
16
Макс. диаметр сварочной насадки
32
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат Rexant RX-900 используют для соединения полипропиленовых труб с монтажными фитингами и муфтами различной формы и конфигурации. Инструмент имеет встроенную раскладную подставку, которая существенно упростит работу и защитит от потери. С помощью регулятора можно выбрать необходимую рабочую температуру, максимальное значение которой достигает 300 градусов. Оснащен утолщенным сварочным соплом для повышения надежности и ресурса. Сварочный аппарат поставляется в металлическом чемоданчике, что упрощает его транспортировку и хранение, так как не занимает много места. Комплектация включает 4 высококачественные насадки производства Япония, покрытых двойным антипригарным тефлоном, диаметром от 16 до 32 мм. Модель оснащена индикацией включения и изменения режима.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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