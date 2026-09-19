Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-800 11-1002
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Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
800
Комплектация
6 насадок, кейс
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473937
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
800
Комплектация
6 насадок, кейс
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.12
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Rexant RX-800 11-1002
Аппарат для раструбной сварки Rexant RX-800 применяется для установки и обслуживания коммуникаций из полипропиленовых труб во всех сферах: бытовой, производственной, ремонтной. Мощность 800 Вт делает возможным предельно быстрый нагрев до рабочей температуры. В зависимости от характеристик материала она может колебаться от 50 до 300 °C. Сварочный аппарат поставляется в металлическом чемоданчике, что упрощает его транспортировку и хранение, так как не занимает много места. Комплектация включает 6 насадок, покрытых тефлоном, диаметром от 20 до 63 мм. Модель оснащена индикацией включения и изменения режима.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
800
Комплектация
6 насадок, кейс
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Аппарат для раструбной сварки Rexant RX-800 применяется для установки и обслуживания коммуникаций из полипропиленовых труб во всех сферах: бытовой, производственной, ремонтной. Мощность 800 Вт делает возможным предельно быстрый нагрев до рабочей температуры. В зависимости от характеристик материала она может колебаться от 50 до 300 °C. Сварочный аппарат поставляется в металлическом чемоданчике, что упрощает его транспортировку и хранение, так как не занимает много места. Комплектация включает 6 насадок, покрытых тефлоном, диаметром от 20 до 63 мм. Модель оснащена индикацией включения и изменения режима.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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