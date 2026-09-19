Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками серая (FX-1021)
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Характеристики
Тип товара
Корзина для белья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 472448
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корзина для белья
Высота, см
52
Материал
полиэстер
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х26х4
Вес, г.
490
Описание товара Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками серая (FX-1021)
Корзина для белья с алюминиевыми ручками серая - это практичный и стильный аксессуар для вашего дома. Изготовленная из прочного полиэстера, она обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Прямоугольная форма корзины позволяет вместить большое количество белья, а объем в 58 литров делает ее вместительной и удобной для хранения. Складная конструкция корзины позволяет экономить пространство при хранении и транспортировке. Алюминиевые ручки обеспечивают удобство переноски корзины, а также придают ей стильный и современный вид.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Корзина для белья
Высота, см
52
Материал
полиэстер
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
51
Страна производитель
Китай
Корзина для белья с алюминиевыми ручками серая - это практичный и стильный аксессуар для вашего дома. Изготовленная из прочного полиэстера, она обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Прямоугольная форма корзины позволяет вместить большое количество белья, а объем в 58 литров делает ее вместительной и удобной для хранения. Складная конструкция корзины позволяет экономить пространство при хранении и транспортировке. Алюминиевые ручки обеспечивают удобство переноски корзины, а также придают ей стильный и современный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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