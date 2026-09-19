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Смеситель для раковины ПСМ-ПРОФСАН PSM-100-5 ЭЛИТ тип См-УмОЦБА купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины ПСМ-ПРОФСАН PSM-100-5 ЭЛИТ тип См-УмОЦБА

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Смеситель для раковины ПСМ-ПРОФСАН PSM-100-5 ЭЛИТ тип См-УмОЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 472328
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х7
Вес, кг.
1.35

Описание товара Смеситель для раковины ПСМ-ПРОФСАН PSM-100-5 ЭЛИТ тип См-УмОЦБА

Однорычажный смеситель для раковины с укороченным изливом. Устанавливается на раковину на кухне или в ванной. Корпус и излив представляют единый элемент. Излив имеет встроенный аэратор, значительно снижающий уровень шума воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины ПСМ-ПРОФСАН PSM-100-5 ЭЛИТ тип См-УмОЦБА




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Однорычажный смеситель для раковины с укороченным изливом. Устанавливается на раковину на кухне или в ванной. Корпус и излив представляют единый элемент. Излив имеет встроенный аэратор, значительно снижающий уровень шума воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
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Смеситель для раковины ПСМ-ПРОФСАН PSM-100-5 ЭЛИТ тип См-УмОЦБА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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