Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины TSARSBERG TSB-615-1202 тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины TSARSBERG TSB-615-1202 тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины TSARSBERG TSB-615-1202 тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Высота излива
100
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 472292
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
25.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х6
Вес, г.
570

Описание товара Смеситель для раковины TSARSBERG TSB-615-1202 тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА

Смеситель для кухни Tsarsberg тип См-УмОЦБА См-МОЦБА TSB-615-1202 обладает прочным корпусом из силумина, сплава алюминия с кремнием. Конструкция состоит из поворотного излива и ручки. Смеситель служит для смешивания подаваемой из водопровода воды. Монтаж осуществляется на кухонную мойку.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины TSARSBERG TSB-615-1202 тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
25.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Tsarsberg тип См-УмОЦБА См-МОЦБА TSB-615-1202 обладает прочным корпусом из силумина, сплава алюминия с кремнием. Конструкция состоит из поворотного излива и ручки. Смеситель служит для смешивания подаваемой из водопровода воды. Монтаж осуществляется на кухонную мойку.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины TSARSBERG TSB-615-1202 тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...