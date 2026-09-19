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Смеситель Lemark Comfort (LM3075GM) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой купить с доставкой в Москве
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Смеситель Lemark Comfort (LM3075GM) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой

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Смеситель Lemark Comfort (LM3075GM) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Высота излива
22.8
Длина излива
22.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
18 309 руб.  21 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471918
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
40
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
14.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Высота излива
22.8
Длина излива
22.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х29х8
Вес, кг.
2.97

Описание товара Смеситель Lemark Comfort (LM3075GM) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой

COMFORT - новая серия смесителей с подключением к фильтру с питьевой водой. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя COMFORT, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе. Комплектация: Комбинированный аэратор для водопроводной и питьевой воды Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм<sup></sup> 35 мм Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота – 90 градусов) Присоединительная группа для настольного крепления Гибкая подводка 1/2 50 см Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлические рукоятки </span>



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Отзывы о товаре Смеситель Lemark Comfort (LM3075GM) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
40
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
14.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Высота излива
22.8
Длина излива
22.5
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
COMFORT - новая серия смесителей с подключением к фильтру с питьевой водой. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя COMFORT, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе. Комплектация: Комбинированный аэратор для водопроводной и питьевой воды Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм<sup></sup> 35 мм Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота – 90 градусов) Присоединительная группа для настольного крепления Гибкая подводка 1/2 50 см Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлические рукоятки </span>


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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