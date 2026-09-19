Смеситель Lemark Comfort (LM3075C-Blue) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель Lemark Comfort (LM3075C-Blue) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой
COMFORT - новая серия смесителей с подключением к фильтру с питьевой водой. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя COMFORT, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе. Комплектация: Комбинированный аэратор для водопроводной и питьевой воды Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм<sup></sup> 35 мм Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота – 90 градусов) Присоединительная группа для настольного крепления Гибкая подводка 1/2 50 см Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлические рукоятки </span>
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