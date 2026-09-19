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Стакан стеклянный для зубных щеток с настенным держателем Lemark Omega (LM3136C) купить с доставкой в Москве
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Стакан стеклянный для зубных щеток с настенным держателем Lemark Omega (LM3136C)

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Стакан стеклянный для зубных щеток с настенным держателем Lemark Omega LM3136C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-86%
120 руб.  880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471859
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Размеры в упаковке, см
11х10х9
Вес, г.
300

Описание товара Стакан стеклянный для зубных щеток с настенным держателем Lemark Omega (LM3136C)

LM3136C.jpg



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Отзывы о товаре Стакан стеклянный для зубных щеток с настенным держателем Lemark Omega (LM3136C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Описание
LM3136C.jpg


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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Доставка
Отзывы


Стакан стеклянный для зубных щеток с настенным держателем Lemark Omega (LM3136C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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