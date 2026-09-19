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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1207 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1207 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА

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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1207 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471828
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Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
29
Страна бренда
Россия
Ширина, см
11.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х6
Вес, г.
630

Описание товара Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1207 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА

Смеситель для кухни Tsarsberg ручка 1207 ИС.240035 имеет прочный и долговечный корпус, который изготовлен из силумина. Этот сантехнический прибор устанавливается на кухонную мойку и служит для регулировки горячей и холодной воды. Смеситель изготовлен из силумина.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1207 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА




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Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
29
Страна бренда
Россия
Ширина, см
11.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Tsarsberg ручка 1207 ИС.240035 имеет прочный и долговечный корпус, который изготовлен из силумина. Этот сантехнический прибор устанавливается на кухонную мойку и служит для регулировки горячей и холодной воды. Смеситель изготовлен из силумина.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1207 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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