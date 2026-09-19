Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028) - фото 1
Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
174
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028) - фото 1
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471647
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
26.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
174
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х10
Вес, кг.
3.6

Описание товара Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028)

Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель Decoroom имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель Decoroom, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. Отличительной особенностью смесителя Decoroom, является высокий уровень послепродажного обслуживания. Сервисные центры расположены более чем в 150 городах. На все изделия Decoroom распространяется надежного сервиса. Средний срок службы 15 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
26.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
174
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель Decoroom имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель Decoroom, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. Отличительной особенностью смесителя Decoroom, является высокий уровень послепродажного обслуживания. Сервисные центры расположены более чем в 150 городах. На все изделия Decoroom распространяется надежного сервиса. Средний срок службы 15 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни DECOROOM DR53 (DR53028) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...