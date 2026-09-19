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Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-109-К89 ДУШ тип См-ДшДНРШл купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-109-К89 ДУШ тип См-ДшДНРШл

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Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-109-К89 ДУШ тип См-ДшДНРШл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471521
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х6
Вес, г.
900

Описание товара Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-109-К89 ДУШ тип См-ДшДНРШл

Смеситель для душа без излива Профсан ПСМ-109-К/89 представляет собой стационарную настенную модель, в комплектацию которой входит душевая лейка на гибком шланге. Оборудование не имеет излива, что подразумевает его использование исключительно как душевого.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-109-К89 ДУШ тип См-ДшДНРШл




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа без излива Профсан ПСМ-109-К/89 представляет собой стационарную настенную модель, в комплектацию которой входит душевая лейка на гибком шланге. Оборудование не имеет излива, что подразумевает его использование исключительно как душевого.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
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Отзывы


Смеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-109-К89 ДУШ тип См-ДшДНРШл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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