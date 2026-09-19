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Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055)

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Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055) - фото 1
Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055) - фото 1
  • Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471498
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
лейка, смеситель, душевой шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х13
Вес, кг.
1.72

Описание товара Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055)

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях. Смеситель предназначен для установки на стену. Изготовлен из латуни и имеет внешнее стойкое хром-никелевое покрытие. Сочетает в себе современный, элегантный дизайн и высокое качество подвижных элементов внутреннего механизма.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055)




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Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
лейка, смеситель, душевой шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Развернуть
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях. Смеситель предназначен для установки на стену. Изготовлен из латуни и имеет внешнее стойкое хром-никелевое покрытие. Сочетает в себе современный, элегантный дизайн и высокое качество подвижных элементов внутреннего механизма.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа DECOROOM DR71 (DR71055) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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