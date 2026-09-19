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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА

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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 1
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 2
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 3
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
320
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 1
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 2
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 3
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471439
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, держатель для лейки настенный, гибкий шланг, лейка для душа
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
320
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х13х8
Вес, кг.
1.67

Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА

Однорычажный смеситель для ванной комнаты от российского производителя ПрофСан и переключателем для душа. Используется для установки в ванной комнате в целях регулирования температуры подачи воды. Смеситель по параметрам герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением 0,63 Мпа. Изделие выполнено из латуни с последующим хромированием, что придаёт крану эстетически выгодные свойства и вместе с тем обеспечивает долгий срок эффективной эксплуатации. В комплекте со смесителем поставляются эксцентрики, отражатели, держатель для лейки настенный, гибкий шланг длиной 150 см и лейка. Товар сертифицирован и соответствует ГОСТ 25809-96 см-вудрншла и ГОСТ 19681-2016. Вся продукция под торговой маркой ПрофСан застрахована. Вы можете быть уверены в ответственности компании ПрофСан и надёжности её продукции. Гарантийный срок на смеситель составляет 2 года.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, держатель для лейки настенный, гибкий шланг, лейка для душа
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
320
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Однорычажный смеситель для ванной комнаты от российского производителя ПрофСан и переключателем для душа. Используется для установки в ванной комнате в целях регулирования температуры подачи воды. Смеситель по параметрам герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением 0,63 Мпа. Изделие выполнено из латуни с последующим хромированием, что придаёт крану эстетически выгодные свойства и вместе с тем обеспечивает долгий срок эффективной эксплуатации. В комплекте со смесителем поставляются эксцентрики, отражатели, держатель для лейки настенный, гибкий шланг длиной 150 см и лейка. Товар сертифицирован и соответствует ГОСТ 25809-96 см-вудрншла и ГОСТ 19681-2016. Вся продукция под торговой маркой ПрофСан застрахована. Вы можете быть уверены в ответственности компании ПрофСан и надёжности её продукции. Гарантийный срок на смеситель составляет 2 года.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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