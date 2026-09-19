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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА

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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - фото 1
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - фото 2
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Длина излива
310
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - фото 1
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - фото 2
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471418
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
310
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х13х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА

Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
310
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-157-К50 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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