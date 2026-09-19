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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-W61 тип См-ВОРНШлА Белый купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-W61 тип См-ВОРНШлА Белый

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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-W61 тип См-ВОРНШлА Белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471375
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
20
Страна бренда
Россия
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х15
Вес, кг.
2.03

Описание товара Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-W61 тип См-ВОРНШлА Белый

Смесители FAUZT отвечают всем современным международным стандартам, отличаются прекрасной эргономичностью в сочетании с интересным дизайном и привлекательной ценой. Легкость и простота использования, качественные комплектующие, минимальный процент брака являются ключевыми моментами концепции производства. оригинальным новшеством смесителей FAUZT является их оснащение аэратором, ограничивающим расход воды до 50% и формирующим бесшумную и мягкую струю воды. Пластиковая решетка аэратора не подвержена коррозии и устойчива к известковым отложениям. Среди видимых преимуществ стоит также отметить повышенную прочность душевого шланга и особую систему крепления изливов, не ограничивающую угол поворота. Смесители FAUZT - идеальное сочетание цены и качества!



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-W61 тип См-ВОРНШлА Белый




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
20
Страна бренда
Россия
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители FAUZT отвечают всем современным международным стандартам, отличаются прекрасной эргономичностью в сочетании с интересным дизайном и привлекательной ценой. Легкость и простота использования, качественные комплектующие, минимальный процент брака являются ключевыми моментами концепции производства. оригинальным новшеством смесителей FAUZT является их оснащение аэратором, ограничивающим расход воды до 50% и формирующим бесшумную и мягкую струю воды. Пластиковая решетка аэратора не подвержена коррозии и устойчива к известковым отложениям. Среди видимых преимуществ стоит также отметить повышенную прочность душевого шланга и особую систему крепления изливов, не ограничивающую угол поворота. Смесители FAUZT - идеальное сочетание цены и качества!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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