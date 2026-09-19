Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-W24 тип См-ВУОРНШлА Белый
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-W24 тип См-ВУОРНШлА Белый
Смесители FAUZT отвечают всем современным международным стандартам, отличаются прекрасной эргономичностью в сочетании с интересным дизайном и привлекательной ценой. Легкость и простота использования, качественные комплектующие, минимальный процент брака являются ключевыми моментами концепции производства. оригинальным новшеством смесителей FAUZT является их оснащение аэратором, ограничивающим расход воды до 50% и формирующим бесшумную и мягкую струю воды. Пластиковая решетка аэратора не подвержена коррозии и устойчива к известковым отложениям. Среди видимых преимуществ стоит также отметить повышенную прочность душевого шланга и особую систему крепления изливов, не ограничивающую угол поворота. Смесители FAUZT - идеальное сочетание цены и качества!
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