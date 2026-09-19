Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003C)
Серия Hotel создана специально для сегмента HoReCa и наделена повышенными эксплуатационными характеристиками. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.
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