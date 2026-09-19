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Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021)

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Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 1
Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 2
Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 3
Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 4
Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
196
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 1
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 2
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 3
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 4
  • Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470457
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Пластиковый аэратор ;Керамический картридж 35 мм ;Гибкая подводка 35 см – 2 шт ;Присоединительная группа для горизонтального крепления; Металлическая рукоятка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
196
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х5
Вес, г.
840

Описание товара Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021)

Смеситель DECOROOM DR23021 одноручный для кухни с высоким повортным изливом Комплектация: Пластиковый аэратор Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 35 см – 2 шт Присоединительная группа для горизонтального крепления Металлическая рукоятка Произведено в КНР по заказу и под контролем торговой марки DECOROOM Изделие соответствует следующим параметрам (в соответствии со СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 19681-2016 и ГОСТ25809-96) Гарантия на продукцию DECOROOM 4 года. Период сервисного обслуживания 5 лет."



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни DECOROOM DR23 (DR23021)




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Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Пластиковый аэратор ;Керамический картридж 35 мм ;Гибкая подводка 35 см – 2 шт ;Присоединительная группа для горизонтального крепления; Металлическая рукоятка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
196
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель DECOROOM DR23021 одноручный для кухни с высоким повортным изливом Комплектация: Пластиковый аэратор Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 35 см – 2 шт Присоединительная группа для горизонтального крепления Металлическая рукоятка Произведено в КНР по заказу и под контролем торговой марки DECOROOM Изделие соответствует следующим параметрам (в соответствии со СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 19681-2016 и ГОСТ25809-96) Гарантия на продукцию DECOROOM 4 года. Период сервисного обслуживания 5 лет."


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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