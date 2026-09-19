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Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035)

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Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035) - фото 1
Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035) - фото 2
Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035) - фото 1
  • Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035) - фото 2
  • Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470449
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
0
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х13
Вес, кг.
1.55

Описание товара Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035)

Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035)



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035)




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Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
0
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны DECOROOM DR71 (DR71035)


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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