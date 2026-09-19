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Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДУШ PSM-110-89 тип См-ВДшОРНТрА купить с доставкой в Москве
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Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДУШ PSM-110-89 тип См-ВДшОРНТрА

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Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДУШ PSM-110-89 тип См-ВДшОРНТрА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
120 см
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470082
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
120 см
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
вентильная головка с маховиками
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.35х0.06
Вес, кг.
1.2

Описание товара Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДУШ PSM-110-89 тип См-ВДшОРНТрА

Душевая стойка Профсан ПСМ 110-89 представляет собой классический смеситель для душа двухрычажного типа. Его особенностью являются отсутствие излива, наличие стационарной трубки, обычная лейка и классические маховики типа Крест.



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Отзывы о товаре Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДУШ PSM-110-89 тип См-ВДшОРНТрА




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
120 см
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
вентильная головка с маховиками
Страна производитель
Россия
Описание
Душевая стойка Профсан ПСМ 110-89 представляет собой классический смеситель для душа двухрычажного типа. Его особенностью являются отсутствие излива, наличие стационарной трубки, обычная лейка и классические маховики типа Крест.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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